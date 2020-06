Mannheim – EinTanzHaus ist wieder eröffnet! Programm noch bis 25. Juli mit reduzierter Platzkapazität

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach über dreimonatiger Spielpause öffnet das EinTanzHaus wieder seine Türen. Das Programm begann am Freitag, den 26. Juni mit einem Digitalvortrag von Prof. Dr. Thomas Schmidt (Leiter des Studiengangs Theater- und Orchestermanagement an der HfMDK Frankfurt). Bis zum Spielzeitende am Samstag, den 25. Juli darf sich das Publikum außerdem auf vier Tanzpremieren freuen: Gezeigt werden unter anderem neue Arbeiten von La Trottier Dance, der Junior Dance Company, Jonas Frey und Joseph Simon sowie 10 künstlerische Statements im Rahmen des Projekts 1×1, die während des Lock-Downs in den Privaträumen der Künstler*innen entstanden.

Durch die derzeit geltenden Abstandsregelungen stehen in der Mannheimer Spielstätte lediglich 20% der vorhandenen Sitzplätze zur Verfügung. Aus diesem Grund empfiehlt das EinTanzHaus dem Publikum, sich über Verfügbarkeiten im Internet zu informieren und Tickets frühzeitig im Online-Vorverkauf zu buchen. Wie in anderen freien Theatern Mannheims wird im EinTanzHaus ab sofort ein solidarisches Preissystem angeboten, bei dem Zuschauer*innen aus vier Preiskategorien zwischen 5 EUR und 25 EUR auswählen können.

PROGRAMMÜBERSICHT

Fr, 26. Juni, 20 Uhr

Macht und Struktur im Theater

Digitalvortrag mit Thomas Schmidt

Do, 2. Juli, 20 & 21:20 Uhr

(Con)Fabulation PREMIERE

Tanzinstallation La Trottier Dance

Theaterfestival Schwindelfrei

Sa, 4. Juli, 19:30 Uhr & 21 Uhr

Say My Name, Say My Name

Performative Installation

Olivia Hyunisn Kim / ddanddarakim (Berlin)

Theaterfestival Schwindelfrei

So, 5. Juli, 16 bis 20 Uhr

(P)RE-COVER

Werkstatt-Residenz / Tanz-Installation

Edan Gorlicki/Inter-Actions

Theaterfestival Schwindelfrei

Sa, 11. Juli, 20 Uhr

Zooming In PREMIERE

Junior Dance Company im EinTanzHaus

So, 12. Juli, 19 Uhr

Zooming In

Junior Dance Company im EinTanzHaus

Sa, 18. Juli, 20 Uhr

1×1 PREMIERE

10 künstlerische Statements zum Wiedereinstieg in den Spielbetrieb

Sa, 25. Juli, 16 Uhr

Doppelprogramm:

Signature Snippets (PREMIERE) & Je(ux) – Tu (e) Torial

für junge Menschen ab zehn Jahren

Jonas Frey & Joseph Simon