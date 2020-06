Ludwigshafen – Einbruch in Autowerkstatt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Im Zeitraum vom 26.06.2020 um 17:00 Uhr bis zum 27.06.2020 um 08:50 Uhr wurde in eine Autowerkstatt in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen eingebrochen. Unbekannte Täter hatten sich zunächst durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt zum Gebäude verschafft, um dann im Inneren einen Tresor aufzuhebeln. Anschließend verließen sie das Gebäude unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2122 entgegen.

