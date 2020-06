Landkreis Germersheim – Nach Coronavirus Ausbruch in Schwegenheim bleibt Kita ab Montag geschlossen – Fritz Brechtel: “Pandemie ist nicht vorüber”

Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Coronavirus Ausbruch in Schwegenheim bleibt Kita ab Montag geschlossen – Aktuell 18 bestätigte positive Fälle im Landkreis Germersheim – Stand 28. Juni 2020, Stand 16 Uhr)

Übersicht aus dem Landkreis Germersheim:

– Derzeit positiv getestete Personen: 18

– Gesundete Personen: 143

– Bislang leider verstorbene Personen: 5

o Gesamtzahl positiv getestete Personen (seit Ausbruch): 166

Information zum Ausbruch in Schwegenheim – Kita ab Montag geschlossen – Mittlerweile 18 Corona-Infizierte im Kreis Germersheim

Die Zahl der mit dem Coronvirus Infizierten im Landkreis Germersheim ist inzwischen auf 18 gestiegen. Alle neuen Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Ausbruch in Schwegenheim. Da unter den Neuinfizierten auch Kinder sind, die teilweise die Kindertagesstätte in Schwegenheim besucht haben, wird die Einrichtung in Absprache mit der Kita-Leitung und des Gesundheitsamt ab Montag für voraussichtlich die gesamte Woche geschlossen bleiben. „Außerdem werden wir sicherheitshalber alle Kita-Kinder testen“, berichtet Landrat Dr. Fritz Brechtel. Die Testergebnisse werden voraussichtlich bis Mitte/Ende nächster Woche vorliegen. Die Beschäftigten der Kita wurden bereits getestet. Die Ergebnisse sind erfreulicherweise alle negativ.

Das Gesundheitsamt und die Ordnungsbehörde des Kreises sind in engem Kontakt mit der Kita-Leitung und der Ortsgemeinde. Landrat Dr. Fritz Brechtel: „Der aktuelle Ausbruch macht uns sehr deutlich, dass die Pandemie nicht vorüber ist. Wenige Wochen hatten wir im Landkreis Germersheim keine bekannte Infektion. Jetzt steigen die Zahlen innerhalb wenigen Tagen so deutlich an. Wir tun alles, um mögliche Infektionswege nachzuverfolgen und stoßen dabei auf sehr viel Verständnis, Offenheit und Unterstützung. Dafür danke ich allen. Ich bitte trotzdem alle Bürgerinnen und Bürger: Bleiben Sie besonders vorsichtig, tragen Sie Maske, halten Sie Abstand und schützen Sie damit sich selbst und ihre Nächsten!“