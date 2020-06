Speyer – Taser-Androhung nach Bedrohung mit Messer

Speyer /Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer wurde eine 18-jährige sowie eine 44-jährige Frau von dem 39-jährigen Beschuldigten mit einem Brotmesser bedroht. Der Beschuldigte wurde nach Androhung des Einsatzes des Taser widerstandslos festgenommen. Als Grund gab der stark alkoholisierte Mann an, dass er sich aussperrte und mit dem Brotmesser (sollte als Werkzeug dienen) versuchte die Tür aufzubekommen. Da ihm dies nicht gelang, verlor er die Beherrschung und lief damit über den Parkplatz. Verletzen wollte er niemanden. Das Messer hatte er bei Ankunft der Polizei bereits weggeworfen. Der Beschuldigte verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle.