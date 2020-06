Rhein-Pfalz-Kreis – Bei Kontrollen am Silbersee in Bobenheim-Roxheim Corona-Verstöße sowie Betäubungsmittel aufgefunden

Rhein-Pfalz-Kreis/Bobenheim-Roxheim/Frankenthal

Kontrollen am Silbersee- BtM aufgefunden und Corona-Verstöße

Eine gemeinsame Kontrolle des Ordnungsamtes Bobenheim-Roxheim und der Polizeiinspektion Frankenthal am 26.06.2020 zwischen 15 Uhr und 17 Uhr führte nicht nur zum Feststellen mehrere Verstöße gegen die derzeit gültigen Corona-Beschränkungen – welche durch das Ordnungsamt entsprechend geahndet wurden – sondern bei einer Personengruppe auch zum Auffinden von Betäubungsmitteln. Sechs Personen hielten sich illegaler Weise auf einem Kieswerksgelände am Silbersee auf, bei vier von Ihnen wurden im Rahmen der Kontrolle geringe Mengen an Marihuana und Amfetain aufgefunden. Die Beschuldigten, alles Heranwachsende aus dem Bereich Worms, wurden wegen Hausfriedenbruch entsprechend beanzeigt, gegen die Besitzer der Betäubungsmittel wurden zudem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Kontrolle am See sprach sich dort offensichtlich schnell herum, so dass etliche Besucherinnen und Besucher sich frühzeitig entfernten, bzw. mehr auf die Einhaltung des vorgeschriebenen “Corona-Mindestabstandes” achteten.

