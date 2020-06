Ludwigshafen – Raub einer Spielekonsole in Elektromarkt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einem Elektromarkt in der Innenstadt von Ludwigshafen zu einem Raubdelikt. Ein 20-jähriger Mann wurde durch den Ladendetektiv des Elektromarktes auf frischer Tat ertappt, wie er eine Spielekonsole in seinem Rucksack versteckte und anschließend das Geschäft ohne zu zahlen verließ. Als der Ladendetektiv den Täter ansprach versuchte dieser zu flüchten, wobei es zu einem Handgemenge kam, bei dem beide Beteiligte zu Boden gingen. Dem Täter wurde auf Grund seines alkoholisierten Zustandes durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.