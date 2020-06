Ludwigshafen /Metropolregion Rhein-Neckar. AWO Vorsitzender Holger Scharff: „ Wir brauchen Wohnungen und Häuser in allen Preislagen – auch in Rheingönheim „ Im Kappes „ INSERATwww.optikadam.de „Die Verweigerung in Rheingönheim „ Im Kappes „ ein Wohngebiet entstehen zu lassen ist unverantwortlich und nicht im Interesse von Bürger*innen dieser Stadt, die eine Wohnung suchen „ so der ... Mehr lesen »