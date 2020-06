Ludwigshafen – DIE LINKE: Kein Neubaugebiet um jeden Preis in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Wir brauchen in Ludwigshafen mehr Wohnungen, aber nicht um jeden Preis: Ludwigshafen zählt zu den am meist versiegeltesten Städten Deutschlands. Daher muss hier von Fall zu Fall individuell geprüft werden, dass die Lebensqualität nicht unter die Räder kommt, denn wie heißt es so schön: ‚Wohnst du noch oder lebst du schon?‘. Vor allem sollte darauf geachtet werden, dass auch günstiger Wohnraum in Ludwigshafen geschaffen wird. DIE LINKE wäre schon dafür, ‚Im Kappes‘ ein Wohngebiet entstehen zu lassen, allerdings sollte hier das Bauland nicht nach dem Höchstbieterverfahren verkauft werden. Hier sollten stattdessen vornehmlich soziale Kriterien miteinfließen, damit auch junge Familien sich den Bau eines Eigenheims leisten können. Diese Auflage könnte die Stadt durchaus einfordern. Die SPD indes ist hiermit nicht einverstanden: Ob dies damit zu tun hat, dass ein Teil der Rheingönheimer SPD-Ortsbeiratsfraktion ‚Im Kappes‘ Ackerland besitzt, dass ihre Chance wittert, dass ihr Ackerland vergoldet wird, sobald es zu Bauland deklariert wird? Der sozialpolitische Sprecher der SPD täte besser daran, vor seiner eigenen Haustüre zu kehren, statt Kritikern eines Neubaugebietes ‚Im Kappes‘ pauschal Egoismus vorzuwerfen.“

Quelle: Dr. Liborio Ciccarello/Linksfraktion Ludwigshafen