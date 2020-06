Weinheim – Verkehrsunfall mit schwer verletzter Rollerfahrerin – Nachtrag

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße. Der Fahrer eines VW Caddy, der aus Richtung Cavallionstraße kam, wollte verbotswidrig nach links in die Stahlbadstraße abbiegen und kollidierte im Gegenverkehr mit einer 40-jährigen Rollerfahrerin, die in Richtung Cavallionstraße unterwegs war. Die 40-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde entgegen der ersten Meldung mit einem Krankenwagen in eine Klinik transportiert. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

