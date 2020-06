Speyer – Schulpreis Bildende Kunst: Herausragende Arbeiten im Kunstunterricht gefördert

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am diesjährigen “Schulpreis Bildende Kunst” beteiligten sich 10 Schulen verschiedener Jahrgangsstufen und Schulformen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Wegen den Abstands- und Hygieneregelungen wird es in diesem Jahr keine Übergabeveranstaltung mit Bürgermeisterin Monika Kabs und Sparkassenvorstand Oliver Kolb geben. Deshalb ist eine Auswahl der Schülerarbeiten im Magazin der Sparkasse unter https://magazin.sparkasse-vorderpfalz.de/schulpreis-bildende-kunst/ in der Zeit vom 29. Juni bis 31. Juli 2020 zu sehen. Oliver Kolb betont: “Die gezeigten Arbeiten zeugen von Begabung und Geschick, von Phantasie und den schier unendlichen Möglichkeiten, mit verschiedenen Materialien und Kunstformen umzugehen. Beim Schulpreis Bildende Kunst 2020 haben wir es mit hervorragenden Leistungen junger Talente zu tun, die es verdienen unterstützt und gefördert zu werden”.

Ziel des jährlich neu aufgelegten Schulpreises ist es, der künstlerisch-ästhetischen Erziehungsarbeit in den Schulen neue Impulse zu verleihen und auf herausragende Arbeiten und Leistungen im Kunstunterricht aufmerksam zu machen. Zur Ausrichtung des Schulpreises erhält jede Schule eine 500-Euro-Förderung von der Sparkasse Vorderpfalz. Mit insgesamt 5.000 Euro unterstützt die Sparkasse den Schulpreis Bildende Kunst 2020.

Am Schulpreis Bildende Kunst haben 2020 teilgenommen:

Edith-Stein-Gymnasium (Speyer)

Edith-Stein-Realschule Plus (Speyer)

Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (Speyer)

IGS Georg-Friedrich-Kolb Speyer

Nikolaus-von-Weis-Gymnasium (Speyer)

Nikolaus-Von-Weis-Realschule Plus (Speyer)

Burgfeld Realschule Plus (Speyer)

Realschule plus Dudenhofen

Staatl. Gymnasiums am Kaiserdom (Speyer)

Staatl. Hans-Purrmann-Gymnasium (Speyer)



Foto / Arbeit von Karoline Scheidl:

Bildunterschrift:

Die Bleistiftzeichnung „Porträt, surrealistisch“ von Karoline Scheidl (MSS 11 Gymnasium am Kaiserdom) wurde beim Schulpreis Bildende Kunst ausgezeichnet.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,1 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Mit 51 Standorten inklusive sechs PrivatkundenCentern unterhält sie vor Ort das mit Abstand dichteste Geschäftsstellen-, Service-, und Geldautomatennetz der Region. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus

Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1,2 Mio. Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

