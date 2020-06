Schifferstadt – Sitzung des Ausschusses Projekt Soziale Stadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen zu einem Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer des 31-jährigen gegen die Windschutzscheibe geschleudert und leicht verletzt. Der Beifahrer, war nach eigenen Angaben, nicht angeschnallt. INSERATwww.optikadam.de »