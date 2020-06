Ludwigshafen – Start des Welpen- und Junghundetreffs beim VdH Oggersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung weist daraufhin, dass am Baggersee Johanniswiesen in Jockgrim eine Grenzwertüberschreitung an Colibakterien festgestellt wurde und damit das Baden im gesamten See verboten ist. Die Probe wurde vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vorgenommen. Die Analyse der Gewässerprobe durch das Landesuntersuchungsamt hat 4074 KBE/100 ml (koloniebildende Einheiten) ergeben. Der Grenzwert liegt bei 1800 ... Mehr lesen »