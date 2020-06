Ludwigshafen – Sitzung des Ortsbeirates Mundenheim

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Mitglieder des Ortsbeirates Mundenheim treten am Donnerstag, 2. Juli 2020, 18 Uhr, Rathaus, Stadtratssaal (1. OG), zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

1. Einwohnerfragestunde

2. Bericht der Ortsvorsteherin

3. Ausbau der öffentlichen Verkehrsfläche Michelsgasse zwischen der Zedtwitzstraße und Pfarrer-Krebs-Straße

4. Anpassung der Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Wollstraße

5. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion Feste Stellplätze für E-Roller

6. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion, E-Scooter Probleme in Mundenheim

6.1 Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Information zur Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr

6.2 Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Stadtweite Informationskampagne zur Nutzung von E-Rollern

7. Antrag der SPD-Ortsbeiratsfraktion Umgestaltung Fläche Ecke Wegelnburgstraße/ Einfahrt Zedwitzplatz

8. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Vermüllung rund um die Glas- und Altkleidercontainer auf dem Marktplatz

9. Antrag der GRÜNE/Piraten-Ortsbeiratsfraktion Überprüfung der Verträge mit den beauftragten Firmen für die Grünpflege

10. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Rückschnitt von Dornen auf Radwegen

11. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Tauben im Zedwitzpark

12. Antrag der CDU-Ortsbeiratsfraktion Parkmarkierungen in der Krügerstraße

13. Antrag der GRÜNE/Piraten-Ortsbeiratsfraktion Öffnung der Einbahnstraße für Fahrradverkehr in der Wilhelminenstraße und Vorschlag für weitere Einbahnstraßen

14. Anfrage der CDU-Ortsbeiratsfraktion Punkte-Spieler in Mundenheim

15. Anfrage der FWG/FDP-Ortsbeiratsfraktion Spielplatz Schillerschule

16. Anfrage der GRÜNEN/ Piraten-Ortsbeiratsfraktion Veranstaltungen von Vereinen und Schaustellern in den Sommermonaten

Hinweis: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen nur begrenzte Kapazitäten für die Öffentlichkeit zur Verfügung.