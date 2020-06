Ludwigshafen – EDEKA Scholz sucht Verstärkung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein–Neckar.

Für den Supermarkt in der Saarlandstraße oder Oggersheim sucht Andreas Scholz noch Verstärkung für die Metzgereiabteilung.

Zur Verstärkung des Teams in der Frischeabteilung Wurst/Fleisch/Käse wird ab sofort eine Teilzeitkraft oder Aushilfe gesucht. Die monatliche Arbeitszeit kann flexibel gestaltet werden. Bewerbungen bitte nur direkt im Markt oder per Mail an edeka@email.de

