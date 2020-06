Heidelberg – Morgen, morgen, nur nicht heute!?

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer kennt das nicht? Was eigentlich heute erledigt sein müsste, wird auf morgen oder einen anderen scheinbar günstigen Moment verschoben. Die Folgen des Aufschiebens zeigen sich in suboptimaler Arbeitsleistung, einem schlechten Gewissen, usw. Anhand praxisnaher Übungen werden in dem Kurs am 4.7.20 in der vhs Heidelberg Strategien erlernt, die helfen, die Zeit besser zu organisieren. Anmeldungen bis 01.07.20 unter 06221-911 911 oder info@vhs-hd.de.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg