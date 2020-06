Worms – Schlägerei bei Galeria Kaufhof

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Mittwoch, 24.06.2020, gegen 14:00 Uhr, kam es in Worms in der Filiale der Galeria Kaufhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsangestellten des Kaufhauses und einem Gast. Grund hierfür war der nicht korrekt getragene Mundschutz des Kunden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 39-jährige Kunden einen gefälschten Ausweis mit sich führt und mit Haftbefehl gesucht wird. Der 39-jährige wurde festgenommen und wird am 25.06.2020 dem Haftrichter vorgeführt.