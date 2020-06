Speyer – Sperrung Eselsdamm

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Vormittag, 09:00 Uhr wurde ein Kunde in einem Schuhgeschäft in der Wilhelm-Leuschner-Straße gewalttätig, um sich im Besitz des Diebesguts zu halten. Der 53-jährige Beschuldigte hatte die Ladenfiliale ohne Mund-/Nasenschutz betreten und wurde von einer Verkäuferin hierauf angesprochen. Trotz mehrfacher Ansprache reagierte er nicht und wollte schließlich das Geschäft mit einem Paar ... Mehr lesen »