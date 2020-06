Mannheim – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mannheim bleibt bei 502

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch diesen Sommer erhalten Pendlerinnen und Pendler an der S-Bahn-Haltestelle Kirchheim/Rohrbach eine sichere Möglichkeit, um ihre Fahrräder abzustellen. Die Stadt Heidelberg errichtet seit Anfang dieser Woche entlang der Bürgerstraße eine „Bike & Ride“-Anlage als Stahlkonstruktion mit Pfählen. Bisher wurden zahlreiche Fahrräder in den Zugangsstraßen zur Haltestelle an den Geländern und ... Mehr lesen »