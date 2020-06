Ludwigshafen – VIDEO – Brand bei der Firma Lehr in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Brand bei der Firma Lehr in Rheingönheim – Heute am 25. Juni 2020 gegen ca. 16:00 Uhr kam es nach einer Verpuffung zu einem Brand bei der Verwertungsfirma Lehr in Rheingönheim. Verletzte gab es zum Glück keine zu beklagen. Die Feuerwehr gab gar eine Katwarnmeldung raus. Die Bewohner der Stadtteilen Rheingönheim, Gartenstadt und Maudach wurden Aufgefordert Türen und Fenster geschlossen zu halten. Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

