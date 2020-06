Landau – Coronavirus – Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag auf Sonntag schlugen Unbekannte an insgesamt 8 Pkw die Scheiben ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten Gegenstände. Teilweise beschädigten der oder die Täter die Zündschlösser der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge waren im Riedweg, Carl-Diem-Weg und in der Hohensachsener Straße geparkt. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. ... Mehr lesen »