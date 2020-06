Ladenburg – Offizielle Eröffnung des Freibads entfällt

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Normalerweise eröffnet Bürgermeister Stefan Schmutz offiziell die Freibadsaison, begrüßt die ersten Badegäste und zeichnet dabei die ersten Schwimmerinnen und Schwimmer aus. Coronabedingt muss diese traditionelle Prämierung in diesem Jahr ausfallen, da nicht sichergestellt werden kann, dass die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können. Bürgermeister Schmutz bedauert dies, „aber in der aktuellen Situation ist jedes Risiko zu vermeiden. Daher müssen wir in diesem Jahr auf diese liebgewonnene Tradition leider verzichten.“

