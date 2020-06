Heidelberg – Stadt weitet Onlinedienste aus!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Brand bei der Firma Lehr in Rheingönheim – Heute am 25. Juni 2020 gegen ca. 16:00 Uhr kam es nach einer Verpuffung zu einem Brand bei der Verwertungsfirma Lehr in Rheingönheim. Verletzte gab es zum Glück keine zu beklagen. Die Feuerwehr gab gar eine Katwarnmeldung raus. Die Bewohner der Stadtteilen ... Mehr lesen »