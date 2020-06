Heidelberg – Bauarbeiten für „Bike & Ride“-Anlage an der S-Bahn-Haltestelle Kirchheim/Rohrbach sind gestartet! Bürgerstraße halbseitig gesperrt mit Ampelregelung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Noch diesen Sommer erhalten Pendlerinnen und Pendler an der S-Bahn-Haltestelle Kirchheim/Rohrbach eine sichere Möglichkeit, um ihre Fahrräder abzustellen. Die Stadt Heidelberg errichtet seit Anfang dieser Woche entlang der Bürgerstraße eine „Bike & Ride“-Anlage als Stahlkonstruktion mit Pfählen. Bisher wurden zahlreiche Fahrräder in den Zugangsstraßen zur Haltestelle an den Geländern und Masten abgestellt. Durch die Abstellanlage soll auch der Gehweg entlastet und die Sicherheit der Fußgängerinnen und Fußgänger erhöht werden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 7. August 2020. Im ersten Arbeitsschritt werden die Stahlträger in den Boden gerammt. Hierfür muss die Bürgerstraße voraussichtlich bis Freitag, 10. Juli 2020, im Baustellenbereich halbseitig mit Ampelregelung gesperrt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Gehweg nutzen, der am Polizeirevier Heidelberg-Süd vorbeiführt. Der Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite bleibt während der gesamten Dauer der Bauarbeiten voll gesperrt.

Die überdachte Fahrradabstellstation wird auf einer Länge von rund 56 Metern entlang der Bürgerstraße gebaut. Errichtet werden 50 Fahrradanlehnbügel mit Platz für maximal 100 Fahrräder sowie 18 Stellplätze des öffentlichen Fahrradvermietsystems Nextbike. Die Gesamtkosten betragen rund 500.000 Euro. Der Bund fördert das Projekt mit rund 153.000 Euro.