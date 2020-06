Frankenthal – Strandbadfest 2020: 111 Tickets für das Strandbadfest@Autokino zu gewinnen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zur Feier der Eröffnung des Strandbads verlosen Stadtverwaltung und Stadtwerke 111 Tickets für das Strandbadfest@Autokino, das am Freitag und Samstag auf dem Festplatz stattfindet. Automatisch in den Lostopf wandern alle Strandbadbesucher, die sich für Freitag oder Samstag online ein Ticket auf www.strandbad-ft kaufen. Am Freitag um 10 Uhr wird ausgelost, die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail benachrichtigt.

111 Glückliche haben dann die Wahl aus vier Vorstellung an zwei Tagen. Das gewonnene Ticket gilt für ein Auto und eine Vorstellung. Im Autokino auf dem Festplatz werden fünf Filme rund ums Thema Wasser gezeigt – vom Kinderklassiker bis zum Horrorstreifen. Außerdem erwartet die Besucher ein Live Set mit dem international bekannten DJ Gorge am Freitag, am Samstag spielt vor der Film-Doppelnacht die Gitarrenkombo Vogelfrei. Außerdem gibt es vor dem Kinderfilmprogramm jeweils eine Zaubershow und die kleinen Besucher erwartet bei der Einfahrt eine Überraschung.

Das komplette Programm und Tickets gibt es unter www.lux-kinos.de/programm

Strandbadfest@Autokino am 26. und 27. Juni 2020

Mit Wikingern und Piraten wird das diesjährige Strandbadfest auf der Leinwand des Frankenthaler Autokinos gefeiert. Mit fünf Filmen an zwei Tagen taucht das Frankenthaler Strandbadfest@Autokino – „47 Meters Down: Uncaged“ – tief unter das Meer und sinkt mit „Aquaman“ noch weiter in die Tiefe hinab. Etwas mehr an Land bleibt das Programm der Doppelnacht zunächst mit den Rettungsschwimmern von „Baywatch“. Auch die Familienfilme zeigen das kühle Nass auf der Leinwand. Wie wichtig Wasser für Mensch und Tier ist, zeigt „Die Konferenz der Tiere“ und für die Wikinger „Wickie & die starken Männer“ ist Wasser ein ebenso wichtiges Element.

Das Programm des Frankenthaler Strandbadfest@Autokino beginnt jeweils, Freitag und Samstag, um 17 Uhr mit den Familienfilmen. Davor gibt es um 16.15 Uhr jeweils eine kleine Zaubershow mit dem Zauberer Rudolph. Die Karten kosten am 26. und 27. Juni jeweils 5,- pro Person und Einlass ist ab 15.15 Uhr.

Die Erwachsenenprogramme am Freitag und Samstag starten jeweils mit einem Vorprogramm in den Abend.

Am Freitagabend beginnt das Programm um 22.30 Uhr mit DJ GORGE und Summer Chillhouse Musik bevor der Film „47 Meters Down: Uncaged“ um 23.15 Uhr startet. Einlass ist ab 22 Uhr. Der DJ Liveset mit Spätfilm kostet 7,50 Euro pro Person.

Am Samstagabend beginnt das Programm der Doppelnacht um 19.30 Uhr mit dem Gitarrenkombo Vogelfrei, Einlass ist ab 19 Uhr. Dann wird um 20.30 Uhr „Baywatch“ gezeigt und nach einer Pause beginnt „Aquaman“ um 22.45 Uhr. Die Doppelnacht kostet 15,- pro Person, Jugendliche zahlen 10,- Euro.

Mehr Informationen, auch zum Eintritt, findet man unter www.frankenthal.de

Vorverkauf ab 6. Juni

Karten für das Frankenthaler Strandbadfest@Autokino gibt es nur im Vorverkauf und können ab 6. Juni ausschließlich unter www.lux-kinos.de gekauft werden.

Keine Abendkasse.

Preise

Familienfilme kosten jeweils 5,- pro Person.

DJ Liveset mit Spätfilm kostet 7,50 Euro pro Person.

Die Doppelnacht mit Band kostet 15,- pro Person, Jugendliche (bis 15 J.) zahlen 10,- Euro.

Anfahrt

Eine Anfahrtsbeschreibung zum Gelände des Autokino Frankenthal in der Benderstraße ist unter www.autokino-frankenthal.de zu finden.

Vereine

Die Stadtverwaltung hat alle Vereine, Organisationen und Institutionen, das DRK, THW und die Feuerwehr informiert, die sonst mit ehrenamtlichem Engagement am Fest mitwirken.

Hintergrund

Eigentlich hätte 2020 das 44. Strandbadfest auf dem Gelände des Strandbads stattgefunden. Das Strandbadfest in Frankenthal verwandelt sonst das großflächige Areal des Strandbads am Meergartenweg mit Pools und Weiher in eine Partymeile. Die Grünanlage mit dem alten Baumbestand eignet sich auch hervorragend zum Feiern: ob gemütlich auf der Picknickdecke oder tanzend vor der Bühne. Denn zwei Bühnen, unter den Kastanien und am Monte Scherbelino, sorgen sonst mit unterschiedlichem Musikprogramm für Abwechslung.

Da Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten (gültige Rechtsverordnung des Landes) sind, kann 2020 kein Strandbadfest stattfinden.

StrandBad

Seit 27. Mai erlaubt die rheinland-pfälzische Landesregierung die Öffnung von Freibädern unter Auflagen. Zurzeit arbeiten die Stadtwerke Frankenthal die Verordnung der Landesregierung in unser Hygienekonzept für das StrandBad ein. Dabei gibt es noch einige organisatorische und juristische Fragen zu klären. Ob alle Auflagen erfüllt werden können und das StrandBad öffnet, klären die Stadtwerke Frankenthal gerade. In jedem Fall forcieren die Stadtwerke Frankenthal weiterhin eine Öffnung Ende Juni.

Adresse

Autokino

Benderstraße

67227 Frankenthal (Pfalz)

Adresse

StrandBad

Meergartenweg

67227 Frankenthal (Pfalz)

Quelle Stadt Frankenthal/Bild MRN News Archiv