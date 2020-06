Schifferstadt – Kinderaugen strahlen lassen – Gefüllte Weihnachtssocken für Kinder in Frauenhäusern

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Was sind die Gründe dafür, dass die mittelalterliche wissenschaftliche Blütezeit der mehrheitlich-muslimischen Zivilisation niederging? Was waren eigentlich die Gründe für deren Aufstieg? Warum sind mehrheitlich-muslimische Regionen in dieser Epoche oft rückständig, was die wissenschaftlich-technologischen Errungenschaften sowie den gesellschaftlichen Fortschritt betrifft? Was ist dran am scheinbaren Widerspruch zwischen Islam und Wissenschaft? ... Mehr lesen »