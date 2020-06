Rauenberg – Autofahrer von Straße abgekommen und übereschlagen – mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen – B 3 voll gesperrt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.optikadam.de Das Freibad am Willersinnweiher startet am Donnerstag, 25. Juni 2020, in die diesjährige Badesaison. Diese wird unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist zur Eröffnung des Freibades ab 7.30 Uhr vor Ort und wird den ersten Frühschwimmer*innen einen Kaffee ausgeben. Die wichtigsten Neuerungen ... Mehr lesen »