Mannheim – Umleitung der Buslinie 53

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Montag, 29. Juni, bis einschließlich Freitag, 10. Juli, wird die Buslinie 53 aufgrund von Bauarbeiten im Langen Schlag umgeleitet. Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Waldstraße und Langer Schlag über Waldpforte, Karlsternstraße sowie Am Herrschaftswald und bedienen auf dem Umleitungsweg die Haltestelle Am Herrschaftswald der Buslinie 55. Die Haltestellen Freyaplatz und Neueichwaldstraße können in dieser Zeit nicht bedient werden. In der Karlsternstraße wird in Höhe der Walkürenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail