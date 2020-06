Mannheim – Jan Just bleibt ein Blau-Schwarzer – Der SV Waldhof Mannheim hat den Vertrag mit Defensivspieler Jan Just verlängert.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Bei Jan Just freut es mich sehr, ihn weiterhin bei uns zu sehen. Er ist das Paradebeispiel für einen Spieler mit großem Willen und der Bereitschaft hart an sich zu arbeiten. Es war sehr schade, dass ihn die hartnäckige Verletzungen in der Vergangenheit immer wieder ausgebremst haben. Er hat sich aber über Monate richtig reingehängt und ungemein viel investiert, um nun wieder auf dem Platz zu stehen. Diese positive Entwicklung wollen wir in der Zukunft nun gemeinsam fortsetzen”, freut sich der Sportliche Leiter Jochen Kientz.

„Die vergangenen zwei Jahre waren für mich aufgrund meiner Verletzungen eine Herausforderung und eine schwierige Zeit. Ich bin froh, mit Hilfe des Vereins, wieder fit zu sein und möchte in der neuen Saison angreifen. Es macht mich sehr glücklich, meinen Vertrag verlängert zu haben”, so Just zur Verlängerung seines Vertrages. Der 23-Jährige absolvierte bislang zwölf Partien für den SVW. Ein Kreuzbandriss hatte den Rechtsverteidiger zuletzt monatelang pausieren lassen.

