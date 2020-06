Lorsch / Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Zwei geparkte Autos auf dem Parkplatz am Waldschwimmbad haben am Dienstagnachmittag (23.06.) gebrannt. Gegen 16.10 Uhr verständigten Zeugen über Notruf Polizei und Feuerwehr, nachdem das Feuer entdeckt wurde. Passanten gelang es, die Flammen an einem weißen Opel Corsa mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die sofort alarmierte ... Mehr lesen »