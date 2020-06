Ludwigshafen – Gala-Konzert für Senior*innen wird abgesagt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

In der zweiten Jahreshälfte veranstaltet die Abteilung Seniorenförderung normalerweise jedes Jahr ein Gala-Konzert für Senior*innen mit den Chören des BASF Gesangvereins im Pfalzbau. In diesem Jahr wird das Konzert aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt, es war für den 29. November geplant. “Ich bedaure sehr, dass wir in diesem Jahr mit der Absage des Gala-Konzerts einen weiteren Einschnitt bei den Angeboten für ältere Menschen machen müssen. Da Senior*innen aber zur Risikogruppe der neuen Krankheit Covid-19 gehören, haben wir uns dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen”, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg. Hinzu sei gekommen, dass die Chöre aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen seit März kaum proben konnten und voraussichtlich erst nach den Sommerferien ihre Proben wieder aufnehmen können.

Quelle Stadt Lu