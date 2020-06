Ludwigshafen – Freibad am Willersinnweiher öffnet ab 25. Juni – OB Steinruck begrüßt erste Gäste

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Freibad am Willersinnweiher startet am Donnerstag, 25. Juni 2020, in die diesjährige Badesaison. Diese wird unter den aktuellen Bedingungen der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist zur Eröffnung des Freibades ab 7.30 Uhr vor Ort und wird den ersten Frühschwimmer*innen einen Kaffee ausgeben.

Die wichtigsten Neuerungen dieser Badesaison sind begrenzte Zeitfenster für die Besucher*innen und ein Online-Ticket-System. Besucher*innen müssen sich vor dem Besuch des Freibades zunächst online einen Platz reservieren. Die Reservierungsfunktion steht voraussichtlich ab Mittwochnachmittag, 24. Juni, zur Verfügung; auf der städtischen Webseite www.ludwigshafen.de wird dann zum Online-Ticket-System verlinkt. Bei der Online-Reservierung geben die Badegäste ihre Kontaktdaten mit an. Die Stadtverwaltung als Betreiberin des Freibades steht in der Pflicht, die Kontaktdaten der Gäste einen Monat lang zu speichern, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. An der Kombination der Online-Reservierung mit einer Bezahlfunktion wird bereits gearbeitet. Ein Restkartenkontingent steht an der Freibadkasse zur Verfügung. Der Bereich Sport empfiehlt jedoch ausdrücklich die Online-Reservierung; nur so ist der Zutritt zum Freibad in jedem Fall garantiert.

Die neuen Öffnungszeiten des Freibads sind: dienstags bis donnerstags von 7 bis 9 Uhr, montags bis freitags von 9.30 bis 14 Uhr und von 15 bis 19.30 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 20 Uhr. Pro Zeitfenster erhalten maximal 500 Badegäste Zutritt.

Quelle Stadt Ludwigshafen / Bild MRN News Archiv