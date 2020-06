Heidelberg – Fackelführung mit dem Nachtwächter

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Kostümführung. Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art.

02.07.2020, 21:00 Uhr

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise:

Erwachsene: 10 Euro

Schüler & Studenten: 8 Euro

Kinder bis 8 J.: 7 Euro



Henker, Bänker, Bauernfänger

03.07.2020, 21:00 Uhr

Kostümführung. Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sicheren Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise:

Erwachsene: 9 Euro

Schüler & Studenten: 7 Euro

Kinder bis 8 J.: 6 Euro



Auf den Spuren der Nachtwächter

04.07.2020, 21:00 Uhr

Kostümführung. Stündlich erklang der Nachtwächter Ruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: Bei den Rundgängen des Heidelberger Nächtwächters. Unterhaltsam erzählt der Heidelberger Nachtwächter von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Strassen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise:

Erwachsene: 9 Euro;

Schüler & Studenten: 7 Euro

Kinder bis 8 J.: 6 Euro



Stadtluft macht frei

05.07.2020, 10:30 Uhr

Kostümführung, Matinee. Erfahren Sie die Herkunft und den Hintergrund vieler bekannter Redewendungen. Eine sprichwörtliche Führung durch die Heidelberger Geschichte.

Treffpunkt: Herkulesbrunnen auf dem Marktplatz Altstadt HD

Reservierung und Buchung www.heidelberg.reise oder Tel. 0171 1024454

Preise:

Erwachsene: 10 Euro;

Schüler & Studenten: 8 Euro

Kinder bis 8 J.: 7 Euro