Haßloch – Bürgersprechsunde von Johannes Steiniger am 26. Juni 2020

Haßloch / Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kontakt mit den Bürgern ist Johannes Steiniger als direkt gewähltem Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis Neustadt-Speyer sehr wichtig. Neben vielen Besuchen in Firmen und auf Veranstaltungen sucht er immer wieder auch die persönliche Begegnung mit den Menschen in der Region.76. Bürgersprechstunde in Haßloch am Freitag, 26. Juni 2020, 16:00 bis 18:00 Uhr

Rathaus Haßloch, Raum 010 Silifke Rathusplatz 1, 67454 Haßloch setzt er seine Gesprächsangebote fort.

In der Sprechstunde können die Bürgerinnen und Bürger in einer vertraulichen Unterhaltung mit dem Abgeordneten auch persönliche Anliegen an die Politik vorbringen. „Jeder ist willkommen mit seinen Problemen und Meinungen. Ich möchte zuhören, erklären und – wo immer es möglich ist – unterstützen“, wirbt Johannes Steiniger MdB um rege Teil-nahme.Um die verschiedenen Anfragen besser zu koordinieren und Informationen vorzubereiten, bittet der Abgeordnete um eine kurze Anmeldung bei seinem Berliner Büro unter den folgen-den Kontaktdaten: Telefon 0 30/227-72193 E-Mail johannes.steiniger@bundestag.de

