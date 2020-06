Frankenthal – Städtische Musikschule – Anmeldungen für das neue Schuljahr möglich Livekonzerte und Videos machen Lust aufs Musizieren

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach den Sommerferien beginnt auch in der Städtischen Musikschule das neue Schuljahr. Ab 17. August wird dann voraussichtlich wieder der Regelbetrieb aufgenommen, die zwi-schenzeitlich ausgesetzten Eltern-Kind-Kurse, die Musikalische Früherziehung und Grund-ausbildung und das Instrumentenkarussell sind – unter strengeren Hygieneauflagen – wieder möglich. Im Instrumentalbereich findet der Unterricht in allen sechs Fachbereichen wieder statt: Holzbläser, Blechbläser, Zupfinstrumente, Tasteninstrumente, Streicher und Gesang dürfen wieder unterrichtet werden. Anmeldungen für das neue Schuljahr nimmt die Musik-schule ab sofort telefonisch im Sekretariat, Tel. 06233 4548 oder online unter www.frankenthal.de/musikschule entgegen. Über die Website ist die Anmeldung auch wäh-rend der Sommerferien möglich.



Online-Schnupperstunden

Wer sich bei der Instrumentenauswahl noch nicht sicher ist, kann telefonisch oder per E-Mail an musikschule@frankenthal.de zunächst eine Online-Schnupperstunde zum Kennenlernen vereinbaren. Interessierte erfahren hier mehr zum Instrument selbst und dem Unterricht.

Die Musikschule stellt sich vor – live und auf YouTube

In den Unterricht der Musikschule hineinhören können Interessierte auf dem Youtube-Kanal der Stadtverwaltung („Stadt Frankenthal“). Hier präsentieren die einzelnen Fachbereiche in kurzen Videos ihre Instrumente. Die Beiträge werden kontinuierlich ergänzt.

Wer sich lieber live vom Können der Musikschülerinnen und -schüler überzeugen möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit: Am Samstag, 27. Juni, geben verschiedene Schülergruppen ein Konzert auf dem Rathausplatz: Ab 9.45 Uhr spielen Blechbläser, ab 10.45 Uhr zeigen Strei-cher ihr Können, um 11.30 Uhr sind Holzbläser an der Reihe und den Abschluss bildet um 12.30 Uhr eine Querflötengruppe. Am Donnerstag, 2. Juli, spielen Blockflöten- und Oboen-schüler von 18 bis 19 Uhr vor der Musikschule auf dem Stephan-Cosacchi-Platz und am Freitag, 3. Juli, geben Querflötenschüler von 15 bis 17 Uhr ein Konzert auf dem Rathausplatz. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht erforderlich.