Frankenthal – Scheibe eines Baggers beschädigt

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERATwww.optikadam.de Mehrere Anrufe erhielt die Polizei am gestrigen Abend von Zeugen, die einen älteren Mann in der Ludwigstraße in Speyer schlingernd auf seinem Fahrrad beschrieben, welcher sodann stürze. Der 80-jährige Mann zog sich bei dem Unfall eine Verletzung im Kopfbereich zu und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. ... Mehr lesen »