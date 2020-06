Worms – Einbruch in Gaststätte

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Sonntag, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde in eine Gaststätte in der Unteren Kämmererstraße eingebrochen. Unbekannter Täter schaffte sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt. Im Innern wurde die Registrierkasse gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Zudem wurde versucht ein Spielautomat aufzuhebeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail