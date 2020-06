Speyer – Nach Auffahrunfall einfach weitergefahren

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 20-jährige Opelfahrerin und eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin befuhren am Samstagabend hintereinander die B39 in Fahrtrichtung Hockenheim und wollten an der Ausfahrt Speyer-Süd abfahren, um dort in die Landauer Straße einzubiegen. Die junge Opelfahrerin musste an der Kreuzung verkehrsbedingt warten und bremste ab. Die dahinterfahrende Kombi-Fahrerin fuhr ihr hierbei auf, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Um den Verkehrsfluss nicht weiter zu behindern, einigten sich die Fahrerinnen darauf, sich an einer nahegelegenen Tankstelle zur Unfallaufnahme und zum Personalienaustausch zu treffen. Die Unfallverursacherin fuhr jedoch entgegen der Absprache einfach weiter und entfernte sich unerlaubt. Die Fahrerin wird angehalten sich umgehend bei der Polizei zu melden. Die Polizei sucht nach einem dunklen Kombi mit möglicherweise Germersheimer Kennzeichen. Das Aussehen der Fahrerin wird als afroamerikanisch beschrieben. Zeugenhinweise zur Fahrerin oder dem Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

