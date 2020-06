Otterstadt – Fahrradfahrerin und Kind verletzen sich

Otterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag wollte ein 11-jähriger Junge aus dem Hof seines Wohnhauses in der Speyerer Straße in Otterstadt auf den kombinierten Geh-und Radweg einfahren, um seine Rollerfahrt in Richtung Speyer zu beginnen. Eine Rennradfahrerin fuhr zeitgleich auf dem Geh- und Radweg in Richtung Ortsmitte. Da unmittelbar an das Grundstück des Wohnanwesens des Jungen ein bauliches Sichthindernis angrenzt, sah er beim Einfahren auf den Sonderweg die bevorrechtigte Fahrradfahrerin nicht rechtzeitig anfahren kommen und es kam zum Zusammenstoß. Beide stürzten und verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

