Neustadt/Weinstraße/Ruchheim -Verkehrskontrollen und Radfahrer auf der B9

Neustadt/Weinstraße/Ruchheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Polizeiautobahnstation Ruchheim Ergebnis von Verkehrskontrollen auf der Autobahn

Bei den Verkehrskontrollen am 20.06.2020 auf unseren Autobahnen hatten die Polizeibeamten der Polizeiautobahn ihren Fokus insbesondere auf die Einhaltung der Geschwindigkeit und der Überholverbote. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf dem Baustellenbereich der A6. Insgesamt kam es hier zu 15 Überhol- und zwei Geschwindigkeitsverstößen. Daneben mussten drei Bußgeldverfahren wegen Telefon¬ieren am Steuer während der Fahrt ohne Benut¬zung einer Frei¬sprech¬anlage, drei Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen an Autos eingeleitet und zwei Verwarnungen wegen des Nichtanlegens des Erforderlichen Sicherheitsgurts ausgesprochen werden.

Polizeiautobahnstation Ruchheim Radfahrer auf B9 unterwegs

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten gestern am späten Abend (21.06.2020, 23.30 Uhr) zwei Radfahrer auf dem Standstreifen der B9 in Höhe Anschluss Rehhütte. Als die Polizeibeamten die Radfahrer antrafen, hatten sie bereits die Abfahrt Maudach erreicht. Bei der Kontrolle erklärten die beiden 19-Jährigen, dass sie auf dem kürzesten Weg nach Mannheim wollten. Dies geht natürlich nicht! Um eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs und auch für die beiden jungen Männer auszuschließen, wurden sie und ihre Fahrräder kurzerhand in den Polizeibus geladen und von der B9 weggebracht.

Hinweis Ihrer Polizei: Autobahnen und Kraftfahrstraßen dürfen nur mit Kraftfahrzeugen benutzt werden, deren durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt (§ 18 StVO). Für Fahrräder ist die Nutzung untersagt.