Mannheim – Dekane unterstützen Kampagne „Mannheim bleibt achtsam“ Aufeinander achten und das Gemeinwohl stärken – Die beiden Dekane stehen hinter der Kampagne der Stadt Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der evangelische Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung unterstützen die Kampagne „Mannheim bleibt achtsam“ der Stadt Mannheim. Damit setzen sie ein Zeichen für Eigenverantwortung und für ein rücksichtsvolles Miteinander in der Quadratestadt. „Wir haben Monate sehr gravierender Veränderungen und Einschränkungen hinter uns; die auch für uns als Kirche bis dahin undenkbare Schritte erforderlich machten“, betonen Dekan Ralph Hartmann und sein katholischer Kollege Karl Jung. „Es ist wichtig, dass wir nun mit den Lockerungen das Thema Corona nicht locker nehmen, sondern weiterhin mit Eigenverantwortung unseren Alltag leben“, sind sich die Dekane einig. Deshalb stellen sich die beiden Kirchenvertreter hinter die Kampagne, die dieses ernste Thema leichtfüssig aufgreift.

Mannheim ist durch das Vorgehen der Verantwortlichen in der Stadt weitgehend verschont geblieben und gilt im Süden Deutschlands als die am wenigsten betroffene Metropole. Seit Juni läuft die Kampagne „Mannheim bleibt achtsam“ als Plakataktion und in den sozialen Medien. Ihre Themenbereiche decken das ab, was in Zeiten von Corona wichtig ist: „Abstand halten“, „Maske tragen“, „Gut durchlüften“, „Testen lassen“ und aktuell hinzugekommen die „Corona-App“ sind Themenfelder auch aus dem Mannheimer Alltag, die alle im Blick haben sollten.