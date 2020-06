Mannheim – Aktion “Night of Light” – die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dem 10.03.2020 ist einem kompletten Wirtschaftszweig faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen. Jegliche Art von Großveranstaltungen sind aufgrund der COVID-19 Krise untersagt. Business Events, Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen – überall dort, wo Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Darbietungen zu erleben oder sich zu relevanten Themen auszutauschen, dürfen Veranstaltungen nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Selbst Messen und kleine Events, die momentan wieder erlaubt sind, unterliegen zurzeit notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften; dies führt dazu, dass Veranstaltungen insgesamt zurzeit nicht mehr wirtschaftlich durchführbar sind.

Ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft

Alle Unternehmen aus der Veranstaltungswirtschaft sowie Veranstaltungs-Locations (Special-Event- Locations, Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, Tagungshotels und sonstige Spielstätten wie z.B. Theater, Philharmonien, Konzerthallen, Schauspielhäuser) in ganz Deutschland strahlen in der Nacht vom 22. auf den 23.06.2020 bundesweit ihre Gebäude oder stellvertretend ein Bauwerk in ihrer Region oder Stadt mit roter Beleuchtung an, um auf die dramatische Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen.

Kulturhaus beteiligt sich an „Night of Light“

Über 6.000 Veranstaltungslocation machen am Montagnacht auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam. Seit dem 15. März sind alle großen Veranstaltungen im Kulturhaus gecancelt. Keine Einnahmen bei weiter laufenden Betriebs- und Personalkosten. So wie dem Mannheimer Kulturzentrum geht es tausenden Veranstaltungslocations, Technikverleihern, Caterern, Kongressagenturen, Druckereien, Grafikbüros, Kinos, Theatern und unzähligen Künstler*innen. Wenn nichts geschieht, wird es diese Branche Ende des Jahres in der bisherigen Form nicht mehr geben. Hierauf macht die Branche am Montag, 22.6. mit der „Night of Light“ aufmerksam. Mehr als 6.000 Eventlocations und besondere Gebäude in verschiedenen Städten werden rot erleuchtet sein. Mehr Information im Anhang und auf www.night-of-light.de

Auch in Mannheim beteiligen sich zahlreiche Firmen und Institutionen an dieser Aktion. Unter anderem werden beleuchtet sein:

Blue Tower

Campus der Duale Hochschule Baden-Württemberg

dj-community.com

Eintanzhaus

Feudenheim Rathaus

Freilichtbühne e.V

Kulturhaus Käfertal

Lite-Tech Veranstaltungstechnik GmbH

M&W Messe- und Werbeservice GmbH

MD Events

Musikpark 2

Musikpark

Nationaltheater

Port25 – Raum für Gegenwartskunst

SAP Arena

Teamparcours

Wirkungsgrad GmbH / Atelier für Messen und Events

