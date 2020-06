Ludwigshafen – Wohnhausbrand

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von Samstagabend, 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen, 09:30 Uhr wurde ein weißer 1er BMW in der Seydlitzstraße entwendet. Wer hat in der Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . INSERATwww.optikadam.de »