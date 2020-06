Hockenheim – Wasserturm in Rot gehüllt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Montag, dem 22. Juni, auf Dienstag, dem 23. Juni 2020, wird der Wasserturm in Hockenheim ab 22 Uhr in rotem Licht erstrahlen. Die Stadtwerke Hockenheim und das Aquadrom Hockenheim solidarisieren sich damit im Rahmen der bundesweiten Aktion „Night of Light“ mit vielen anderen Orten, um auf die aktuelle Lage der Veranstaltungsbranche auf-merksam zu machen. Die Illumination von Eventlocation, Spielstätten, öffentlichen Gebäuden und Bauwerke soll ein Zeichen für die Notlage der Branche setzen und möchte gleichzeitig auf die wichtige Rolle der Kulturbranche für die Gesellschaft hinweisen. Innerhalb kürzester Zeit wurde Corona-bedingt nahezu die gesamte Veran-staltungswirtschaft zum Stillstand gebracht. Durch Ausfallenden Großver-anstaltungen bis 31. August 2020 und der Planungsunsicherheit über die Zeit hinaus, steht die Veranstaltungsbranche vor großen ökonomischen Herausforderungen.

Die Farbe der Beleuchtung ist dabei bewusst gewählt worden. Symbolisch steht die rote Beleuchtung für den aktuellen Status der Veranstaltungswirt-schaft auf der „roten Liste“ als eine aussterbende Branche. Ebenso soll sie die Situation der vielen Arbeitsplätze darstellen, die auf „Alarmstufe rot“ ge-setzt und gefährdet sind. Ebenso soll die gewählte Farbe auch für die Lei-denschaft der Menschen stehen, die für ihre Branche „brennen“ und ihrer Tätigkeit mit Motivation und großem Engagement begegnen. Die Aktion findet gleichzeitig bundesweit in über 250 Städten mit über 3000 Teilnehmern statt. Ausführliche Informationen zu der Aktion sind auf der Seite https://night-of-light.de/. Ebenso kann die Aktion in den sozialen Netzwerken unter #nightoflight2020 verfolgt werden.