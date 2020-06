Heidelberg – Interkulturelles Zentrum: Lockdown Conversations zum Thema „Mut zum Engagement“

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Michael Roth, Staatsminister für Europa, und Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, im Gespräch mit Jagoda Marinić und Steffen Sigmund – Lockdown Conversations zum Thema „Mut zum Engagement“

Am 22. Juni 2020 um 19 Uhr präsentiert das Interkulturelle Zentrum in Kooperation mit der Bürgerstiftung Heidelberg die dritten Lockdown Conversations unter dem Motto „Mut zum Engagement“.

Jagoda Marinić und Dr. Steffen Sigmund sprechen mit Michael Roth, Staatsminister für Europa beim Bundesminister des Auswärtigen und Jürgen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse. Was bedeuten Corona und die damit einhergehenden Einschränkungen für zivilgesellschaftliches Engagement, das Identitätsgefühl in Europa und für die Kultur? Braucht Engagement Kultur, und braucht Kultur Engagement?

Diese und weitere Fragen werden im Livestream auf den Kanälen des Interkulturellen Zentrums ( Twitter, Facebook und Youtube) diskutiert.

Das Interkulturelle Zentrum Heidelberg bietet mit den „Lockdown Conversations“ ein digitales Gesprächsforum, in dem Menschen online zum Debattieren zusammenkommen können. Dabei werden die Auswirkungen der Einschränkungen durch Corona auf Politik,Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur beleuchtet. Als digitales Kulturzentrum bringt das IZ damit

renommierte und fachkundige Personen des öffentlichen Lebens direkt in die Wohnzimmer.

Mit der Reihe „Mut zum Engagement“ möchten das IZ und die Bürgerstiftung Heidelberg einen Diskussionsprozess über die unterschiedlichen Facetten des Engagements und einer aktiven Mitwirkung am Gemeinwesen, sowie deren mögliche demokratiestärkende Potentiale anstoßen.

Die Veranstaltungen werden live auf dem Twitter-, Facebook- und Youtubekanal des IZ gestreamt und sind auch im Nachgang auch auf der Webseite des IZ verfügbar. Für keinen dieser Kanäle ist eine Anmeldung nötig.

Quelle Interkulturelles Zentrum HD