Ludwigshafen – #Friesenheim: Streit um Hygienevorschriften mündet in einer Körperverletzung

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATwww.optikadam.de Durch eine aufmerksame Kundin konnte ein Trickdiebstahl an einem Geldautomaten verhindert werden. Am 20.06. betrat die Dame gegen 12:40 Uhr die Bankfiliale mit dem Automaten am Globus-Kreisel in Bobenheim-Roxheim. Hier bemerkte sie zunächst nicht, dass durch einen Täter die Eingabetastatur teilweise verklebt worden war, so dass ... Mehr lesen »