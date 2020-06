Ludwigshafen – Zwei drogenbeeinflusste Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kontrollierte die Polizei Ludwigshafen in der Rheinallee einen 43-jährigen Autofahrer aus Mannheim. Bei dem Autofahrer konnten die Beamten Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr können Beamte der Polizei Ludwigshafen einen weiteren drogenbeeinflussten Autofahrer in der Von-Weber-Straße kontrollieren. Der 18-jährige Ludwigshafener zeigte ebenfalls Anzeichen auf einen Drogenkonsum. Auch hier verlief der Urintest positiv auf THC. Beiden Autofahrern wurde im Anschluss an die jeweiligen Kontrollen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Die drogenbeeinflussten Autofahrer können wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss mit einer Geldbuße von bis zu 3.000,-EUR und einem Fahrverbot rechnen.

