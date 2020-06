Landau – Neue Toilettenanlage auf Altem Meßplatz in Landau geht in Betrieb – Auch barrierefreies WC und Wickeltisch vorhanden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die vor gut drei Wochen aufgestellte öffentliche Toilettenanlage am Alten Meßplatz in Landau geht nun rechtzeitig zum nächsten Wochenmarkt am kommenden Samstag, 20. Juni, in Betrieb. Da der Alte Meßplatz nicht nur als Veranstaltungsort etwa für den Mai- oder Herbstmarkt, sondern ebenso als Anlaufstelle für Reisebusse stark frequentiert wird, sollen künftig auch ältere und weit gereiste Besucherinnen und Besucher von der neuen Toilettenanlage profitieren. So bietet sie neben drei Unisex-Toilettenkabinen und drei Urinalen auch ein barrierefreies WC mit Wickeltisch. Die Anschaffung kostet etwa 300.000 Euro, wovon 156.000 Euro vom Land getragen werden.

