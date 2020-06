Heidelberg – Einkommensteuererklärung verständlich gemacht

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Tageskurs am 28.6. wird der Dipl. Kaufmann und Steuerfachwirt Volker Riechert den Teilnehmenden – sowohl theoretisch als auch praxisnah – vermitteln, was bei der Fertigung einer Einkommensteuerklärung wichtig und notwendig ist. Der Kurs ist sowohl für absolute Anfänger als auch für „steuerlich Fortgeschrittene“ geeignet. Fragen zur Übermittlung der Steuererklärung per ELSTER können am Rande erläutert werden.Die Einreichungsfrist für Einkommensteuererklärungen aus 2019 wurde verlängert und endet erst am 31.07.2020. Steuerformulare, die von Interesse sind, können mitgebracht werden. Anmeldung bis 23.6. unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de.

