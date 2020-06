Edenkoben – L 507 Falschparker im Weinberg!!!

Wörth/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wörth; Am 18.06.2020 befuhr um 23:00 Uhr eine 24-jährige Verkehrsteilnehmerin die Richard Wagner Straße in Wörth. An der Einmündung zur Hanns-Martin-Schleyer Straße wollte die Fahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von 1,4 Promille. ... Mehr lesen »