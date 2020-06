Viernheim – Vorbildliches Verhalten von Bankangestellten verhindert Enkeltrick

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Dem vorbildlichen und engagierten Verhalten von drei

Mitarbeitern der Sparkasse Starkenburg ist es zu verdanken, dass es am 4. Juni 2020 nicht zu einem schweren, persönlichen Unglück einer lebensälteren Mitbürgerin gekommen ist und die Seniorin nicht Opfer von Enkeltrickbetrügern wurde. Mit der perfiden Betrugsmasche wurde die Frau zwei Tage lang von einem Anrufer, der sich als Enkel ausgab und aufgrund einer angeblichen finanziellen Notlage mehrere Zehntausend Euro forderte, unter Druck gesetzt. Das Verhalten der Kundin sowie die Höhe des Betrags, den die Seniorin abheben wollte, machten den Bankangestellten Harald Windörfer stutzig. In Absprache mit seinem Kollegen Kai-Uwe Ritter von der Kasse wurde die

Bearbeitung absichtlich verzögert und zudem der persönliche Kundenberater der Frau, Stephan Adler, hinzugezogen.

“Aufgrund der guten, langjährigen Zusammenarbeit mit der Kundin und ihrer Familie, waren wir in der Lage den Enkel der Kundin anzurufen, um die Situation zu klären”, so einer der Bankmitarbeiter. Die Kundin konnte daraufhin glücklicherweise dazu bewogen werden, von ihrem Vorhaben abzulassen. Um das weitsichtige und geistesgegenwärtige Handeln der Mitarbeiter der Sparkasse Starkenburg zu honorieren, luden der Leiter der Polizeistation Lampertheim -Viernheim, Erster Polizeihauptkommissar Seltenreich und der Leiter der Dezentralen Ermittlungsgruppe Viernheim, Kriminalhauptkommissar Hechler, die drei couragierten Bankangestellten am Mittwoch (17.06.) in die Räume der Polizei in Viernheim ein, um sich auch persönlich noch einmal ausdrücklich bei den drei Herren zu bedanken. Auch das für Enkeltrick zuständige Kommissariat 21 der Heppenheimer Kriminalpolizei, vertreten durch Kriminaloberkommissar Pecha, ließ es sich nicht nehmen, Worte des Lobes auszusprechen.

Letztendlich waren sich alle Beteiligten einig, dass die gute Kundenbindung der Mitarbeiter sowie deren umsichtiges Handeln eine persönliche Tragödie für die Seniorin verhindert hat. Als kleine Aufmerksamkeit des Polizeipräsidiums Südhessen und der gesamten Polizeistation Lampertheim-Viernheim überreichte EPHK Seltenreich dem couragierten Trio jeweils eine Flasche “Spezialprävention”. Ein Weißwein, welcher ausschließlich für solch schöne Anlässe im hauseigenen Weinberg des Polizeipräsidiums in Darmstadt angebaut wird sowie eine Kaffeetasse des Polizeipräsidiums Südhessen. Beides ist käuflich nicht zu erwerben!